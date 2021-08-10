Депутат Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести систему поощрения водителей за безопасную езду. По мнению политика, те, кто аккуратно ведет себя на дорогах, должны получить скидку на транспортный налог. Такое предложение Сухарев направил на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — цитирует Сухарева RT.

В своем обращении депутат также напомнил, что за прошлый год в автомобильных авариях в России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы. При этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в 2020 году составило 167 млн, что на 15% больше, чем в 2019 году, передает телеканал «360».

Напомним, ранее МВД РФ подготовило проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Теперь сотрудникам ГИБДД разрешат скрытно фиксировать опасное вождение и разговоры по телефону, передает Москва 24.