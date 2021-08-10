Глава Минприроды: обстановка с лесными пожарами в России остается напряженной

Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что обстановка с лестными пожарами в России остается крайне напряженной, нынешние показатели превысили прошлогодние.

Причем в этом году при меньшем количестве пожаров увеличилась площадь, пройденная огнем. Она оказалась в 1,2 раза выше, чем в прошлом году.

- Что составляет 7,8 миллиона гектар. При чем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране, - заявил министр на федеральном штабе по координации тушения лесных пожаров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября текущего года организовать выплаты россиянам, пострадавшим от масштабных лесных пожаров. Помощь включает в себя выплату пособий и компенсаций, ремонт, новое жилье.

Такое поручение президент дал правительству России, а также органам исполнительной власти Карелии, Якутии и Челябинской области.