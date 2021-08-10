Автоэксперты поддержали скидки на транспортный налог для дисциплинированных водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили ввести скидки на транспортный налог для дисциплинированных водителей. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков оценили инициативу и высказались в поддержку данного предложения.

Они отметили, что любые способы поощрения безопасной езды – это позитивно.

- Если бы можно было такое ввести, я был бы двумя руками «за», очень приятная идея для людей. Наверное, стимулировала бы народ не нарушать ПДД, - отметил Моржаретто в беседе с RT.

Но несмотря на очевидные плюсы, возникает логичный вопрос – как реализовать данную инициативу.

- У нас до сих пор толком не определено, что такое опасная езда. Есть какие-то формулировки общего толка и непонятно, как фиксировать эту опасную езду, - рассуждает Максим Кадаков.

Он подчеркивает, что в ПДД не прописано, как можно ускоряться или тормозить, перестраиваться, чтобы было безопасно.

- Где эта граница опасного и безопасного? Это уже не первое предложение подобного толка, и я считаю, что в ближайшее время это не проходной вариант, — заключил эксперт.

Ранее юрист и адвокат Георгий Холманский раскритиковал поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые планируется ввести в марте 2022 года. Согласно инициативе, при обнаружении у автовладельца определенного серьезного заболевания — например, плохом зрении — действие его водительского удостоверения должно быть автоматически приостановлено, сообщает 5-tv.ru.