Россияне назвали любимые направления для событийного туризма

Любимой страной для событийного туризма у россиян стала Италия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики выяснили, в каких городах и странах россияне предпочитают организовывать выездные мероприятия и какие места считают самыми приятными для событийного туризма. Среди зарубежных направлений лидером у россиян стала Италия. А вот среди родных городов большинство опрошенных отдали предпочтение Санкт-Петербургу.

Согласно результатам опроса, чтобы отметить важное событие в жизни в путешествие отправляются 58% россиян. Так, хоть раз свой день рождения в поездке отмечали 59% опрошенных, а Новый год – 45%. Кроме того, в местных праздниках во время поездки принимали участие 52% респондентов, а в поездках по стране — 9%, передает RT.

Отмечается, что ради выступления любимого артиста в другой город или страну ездили 33% туристов, а ради спортивного мероприятия - 22%.

Также россияне рассказали, что самые запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего были в Италии. Так, 10% рассказали, что ездили сюда на медовый месяц, отмечать день рождения или посещали венецианские карнавалы.

На втором месте оказался Таиланд. 9% опрошенных приезжали сюда отметить Новый год или сыграть свадьбу. И замыкает тройку лидеров Франция, куда россияне ездят на концерты, выставки, здесь же устраивают романтичные признания в любви, сообщает ОТР.

Напомним, ранее ВОЗ выступила против введения обязательной вакцинации для зарубежных поездок. Эксперты организации отметили, что такие правила могут расплодить неравенство и дискриминацию, передает Пятый канал.