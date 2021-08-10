Повышенный НДФЛ для богатых за полгода принес в бюджет 29 млрд рублей

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей Фото: Shutterstock

Поступления от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили 29 миллиардов рублей. А в целом за 2021 год ожидаются на уровне 70 миллиардов. Такие цифры приводит глава ФНС (Федеральной налоговой службы) Даниил Егоров.

Он также добавил, в целом за 6 месяцев в ФНС поступило 816 млрд руб. налогов. Это на 29%, или на 2,9 трлн рублей, больше, чем в прошлом году.

По итогам года ФНС рассчитывает на рост поступлений в бюджет на 4,5 трлн рублей, до 25,5 трлн.

Напомним, так называемый налог на богатых ввели в России c 1 января 2021 года. Теперь те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, должны платить НДФЛ по ставке 15% вместо прежних 13%.

Эти деньги направят на помощь детям с редкими, тяжелыми заболеваниями: закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.