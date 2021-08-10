Центр Келдыша готов помочь Boeing с ремонтом корабля Starliner Фото: REUTERS

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, который входит в состав Роскосмоса готов помочь Boeing в решении проблем с космическим кораблем Starliner. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

«Мы хорошо знаем уровень развития американского двигателестроения, хорошо знаем все их разработки, поэтому, если обратятся, будем готовы помочь», - приводит ТАСС слова гендиректора, который добавил, что соответствующее поручение дал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Кошлаков также заявил, что Центр Келдыша является ведущей организацией ракетно-космической отрасли в области ракетного двигателестроения. «Фактически мы занимаемся всеми типами ракетных двигателей, которые только существуют», - заявил генеральный директор предприятия.

Ранее в NASA сообщили, что полёт корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) был перенесён из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.