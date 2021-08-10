Глава Минобрнауки: Вузы должны обеспечить привитым и непривитым студентам равные права Фото: Анастасия Осипова

Вузы должны обеспечить равные права привившимся и не привившимся от коронавирусной инфекции студентам. Такое заявление сделал глава Министерство образования и науки России Валерий Фальков.

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки», - заявил глава Минобрнауки РФ в эфире канала «Россия 24».

Фальков отметил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, учебное заведения смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Минобрнауки опубликовал рекомендации, в которых назвал целесообразным перевести на удалёнку студентов, не привитых от коронавирусной инфекции или имеющих медотвод от вакцинации, а также не имеющих медицинской справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. Те же документы советовали требовать при заселении в общежитии.

Кроме того, отмечалось, что для учащихся на удаленке лучше ввести особый режим посещения учебных корпусов, а также ведомство предложило вузам организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет, и