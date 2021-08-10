Вирус на Android атаковал 10 000 пользователей в 140 странах через соцсети

Троян на Android атаковал 10 000 пользователей в 140 странах через соцсети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android угрожает новый троян, который впервые появился в интернете в марте текущего года и уже атаковал по меньшей мере 10 тысяч человек в 144 странах мира. Об этом сообщили аналитики американской компании Zimperium, специализирующейся на мобильной безопасности.

Как сообщается, главной задачей этого вируса из семейства троянов является воровство аккаунтов социальных сетей. Исследование говорит о том, что родиной вредоносного ПО, получившего название FlyTrap, может быть Вьетнам.

Уточняют, что троян распространялся, в том числе и через Google Play Store, администрация данной площадки удалила по меньшей мере девять зараженных приложений. Тем не менее в других магазинах, по словам эксперты Zimperium, они все еще присутствуют. Большая часть таких приложений якобы предлагает пользователям промокоды для Netflix и Google AdWords.

Чтобы воспользоваться такими приложениями, нужно пройти авторизацию в Facebook. После входа в учетную запись вирус ворует из социальной сети личные данные пользователей, историю местоположений, идентификаторы, а также адреса электронной почты, IP-адреса и файлы cookie, что позволяет хакерам заполучить доступ к аккаунту и использовать его в своих целях.