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Общество10 августа 2021 12:53

Мишустин назначил Ярослава Омелая зампредом правления ПФР

Ранее Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Минтруда
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 10 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ярослава Омелая заместителем председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующий документ во вторник, 10 августа, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Омелая Ярослава Владимировича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в данном распоряжении главы правительства.

С прошлого года Ярослав Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России. Ранее, в 2018 он был советником Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, а в период с 2018 по 2020 годы занимал должность директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ.