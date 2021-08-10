Мишустин назначил Ярослава Омелая зампредом правления ПФР

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 10 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ярослава Омелая заместителем председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующий документ во вторник, 10 августа, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Омелая Ярослава Владимировича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в данном распоряжении главы правительства.

С прошлого года Ярослав Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России. Ранее, в 2018 он был советником Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, а в период с 2018 по 2020 годы занимал должность директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ.