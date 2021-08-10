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Политика10 августа 2021 13:01

Захарова прокомментировала назначение спецпосланника США по "Северному потоку - 2"

Дипломат заявила, что Москва готова к диалогу, но будет отталкиваться от реальных действий Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова прокомментировала назначение спецпосланника США по "Северному потоку - 2"

Захарова прокомментировала назначение спецпосланника США по "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона готова к диалогу, однако будет отталкиваться от реальных действий Вашингтона. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2».

По словам российского дипломата, многие громкие назначения в органах власти США на деле не оказывали большого влияния на отношения между Москвой и Вашингтоном, и, несмотря на конфликты, Россия поддерживает контакт с США. При этом Захарова подчеркнула, что меры российской стороны в отношении Штатов всегда носят ответный характер на их действия.

«Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий», - сказала представитель МИД РФ в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники заявил, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника госдепа по вопросам международной энергетики Амоса Хохштейна спецпосланником Штатов по вопросам «Северный поток – 2».