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В мире10 августа 2021 13:35

Евросоюз удовлетворен решением Ирака приостановить полеты между Багдадом и Минском

По словам представителя ЕС, это решение затормозит миграционный кризис в Литве
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз удовлетворен решением Ирака приостановить полеты между Багдадом и Минском

Евросоюз удовлетворен решением Ирака приостановить полеты между Багдадом и Минском

Фото: Иван ВИСЛОВ

Европейский союз удовлетворен решением Ирака приостановить полеты между Багдадом и Минском. Это сообщение сделал представитель ЕС указав на то, что такое решение позволит затормозить миграционный кризис в Литве.

Напомним, ранее, 6 августа, премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций ЕС в отношении Минска. Незадолго до этого президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сообщил, что страны Европейского союза должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая, по его словам, направляет через свою территорию трафик нелегалов. Как он отметил, необходимо задействовать все дипломатические инструменты, а также укрепить границу Литвы и ЕС.