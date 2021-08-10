Минобрнауки РФ: отсутствие прививки от коронавируса не является причиной для недопуска в кампус

Минобрнауки готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Отсутствие у студента прививки от коронавирусной инфекции не может стать причиной для недопуска в общежитие или кампус. Об этом заявили в Министерстве образования и науки России, где заявили о готовности скорректировать рекомендации по вакцинации учащихся от коронавируса.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», - сказал во вторник, 10 августа, замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

В ведомстве также отметили, что к вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобрнауки Валерий Фалько заявил, что вузы должны обеспечить равные права привившимся и непривившимся от коронавирусной инфекции студентам.

Напомним, днем ранее, 10 августа, ведомство опубликовало рекомендации, в которых назвало целесообразным перевести на удалёнку учащихся, не привитых от COVID-19 или имеющих медотвод от вакцинации, а также не имеющих медицинской справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Те же документы советовали требовать при заселении в общежитии.

Кроме того, говорилось, что для студентов на удаленке лучше ввести особый режим посещения учебных корпусов, а также предложили вузам организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.