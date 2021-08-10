Пострадавшие от паводка в Приамурье по распоряжению губернатора Василия Орлова получат 35 млн рублей на корма для животных

На материальную помощь из бюджета могут рассчитывать как сельскохозяйственные предприятия, так и жители подтопленных поселков. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов распорядился выделить 35 миллионов рублей для сельчан, живущих на пострадавших от наводнения территориях. Материальная поддержка предназначена для владельцев животных и пойдет на приобретение кормов для коров, свиней, лошадей, домашней птицы и кроликов. Средства из регионального резервного фонда будут распределены по семи пострадавшим районам. Самую большую субсидию в 12,6 миллионов рублей получит Шимановский район. Средства также будут перечислены в Архаринский, Благовещенский, Константиновский, Магдагачинский, Свободненский и Сковородинский районы.

На материальную помощь из бюджета могут рассчитывать как сельскохозяйственные предприятия, так и жители подтопленных поселков, содержащих домашних животных, но потерявших из-за наводнения урожай на огородах. Размер субсидии для каждого пострадавшего рассчитывается по числу поголовья животных в одном домовладении. Так, на одну корову или быка владельцы получат 7107 рублей, на свинью - 4140 рублей, на лошадь - 5782 рубля, 1407 рублей — на овцу или козу, 182 рубля — на одну голову птицы и 642 рубля — на каждого кролика. Такая же поддержка будет оказываться и сельхозпроизводителям, пострадавшим из-за разгула стихии.

По словам губернатора, помощь владельцам домашних животных – только одна из многочисленных мер поддержки жителям и предприятиям пострадавших от наводнений районов.

- В регионе разработан целый комплекс мер для помощи пострадавшим от паводка. Жители области, пострадавшие от первой волны, уже получили выплаты из бюджетов двух уровней, сейчас идет прием документов на компенсации за утраченное жилье и на капитальный ремонт подтопленных домов, - отметил Василий Орлов. - Предусмотрены и дополнительные меры поддержки. Но мы все понимаем, что восстановление жилья и утраченного имущества — процесс небыстрый, он требует сил и больших финансовых вложений. И людям, потерявшим в результате паводка огороды, будет сложно прокормить имеющихся на подворье животных. Средства, выделенные на корма, дадут людям возможность сконцентрировать свое внимание на первоочередной для многих задаче – восстановлении домов и подготовке их к приближающимся холодам.