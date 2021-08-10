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Экономика10 августа 2021 14:32

Цена сжиженных газов впервые превысила 50 тысяч рублей за тонну

Стоимость СУГ обновляет исторические значения шестой торговый день подряд
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Стоимость СУГ обновляет исторические значения на бирже уже шестой торговый день подряд

Стоимость СУГ обновляет исторические значения на бирже уже шестой торговый день подряд

Фото: Евгения ГУСЕВА

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые используют в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу выросла в ходе торгов во вторник, 10 августа, на 8,6 процентов, до отметки в 50,95 тысяч рублей за тонну, и таким образом вновь обновила исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость СУГ обновляет исторические значения на бирже уже шестой торговый день подряд. С начала августа текущего года биржевой индекс данного вида топлива вырос почти на 19 процентов.

При этом биржевая стоимость бензина Аи-92 незначительно снизилась на 0,2 процента, до 57 тысяч рублей за тонну, но бензин Аи-95 подорожал на 0,2 процента до 58,82 тысяч рублей за тонну. Дизельное же топливо выросло в цене на 0,04 процента, до 51,26 тысяч рублей за тонну.

Цена топочного мазута снизилась за сутки на 0,8 процента, составив 21,48 тысяч рублей за тонну, и биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) также потерял в цене, уменьшившись на 1,2 процента, до 49,28 тысяч рублей за тонну.