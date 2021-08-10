Асад утвердил состав нового правительства Сирии
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Во вторник, 10 августа, президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства республики.
Как передает сирийское агентство SANA, глава Сирии «подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса».
Отмечается, что в соответствии с новым указом, Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра Сирии и министра обороны республики, а Фейсал Микдад продолжит занимать пост главы Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов страны.
Напомним, Башар Асад, который занимает пост президента Сирии с 2000 года, был избран на еще один семилетний срок в конце мая текущего года. В ходе голосования он получил 95,1 процента голосов избирателей, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3 процента.