Асад утвердил состав нового правительства Сирии Фото: REUTERS

Во вторник, 10 августа, президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства республики.

Как передает сирийское агентство SANA, глава Сирии «подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса».

Отмечается, что в соответствии с новым указом, Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра Сирии и министра обороны республики, а Фейсал Микдад продолжит занимать пост главы Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов страны.

Напомним, Башар Асад, который занимает пост президента Сирии с 2000 года, был избран на еще один семилетний срок в конце мая текущего года. В ходе голосования он получил 95,1 процента голосов избирателей, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3 процента.