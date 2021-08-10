Суд отклонил иск Навального к Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 10 августа, Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального к Пескову и информагентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации», - приводит ТАСС заявление представителя суда.

Согласно сообщение, истец оспаривал слова представителя Кремля о сотрудничестве блогера с иностранными спецслужбами.

Напомним, 2 февраля московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его реальным - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения блогером условия испытательного срока. На данный момент он отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.