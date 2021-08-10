Росприроднадзор назвал регионы, где не очищают сточные воды

Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды Фото: Аца КОШТЭ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала регионы, в которых практически не очищают сточные воды. Речь идет о сбросах предприятий, ливневых и промышленных канализациях и канализацях ЖКХ.

В список регионов, где очистка практически полностью отсутствует, входят Крым, Севастополь, Дагестан, Приморский край и Кабардино-Балкария. Еще в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20-ти процент очистки не превышает 10%.

По словам Радионовой все старые очистные сооружение уже исчерпали свой ресурс, поэтому их нужно обновлять.

Глава Росприроднадзора также отметила, что если водный объект уже загрязнен выше по течению, то предприятие по сути имеет право сбрасывать в него воду любого качества.

- Им гораздо легче платить за сверхнорматив, чем строить у себя очистные сооружения. Это ведет к повторному загрязнению, и мы будем иметь все худшее и худшее качество водного объекта, - заключила Радионова.