Российская армия получит 20 танков «Армата» до конца 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До конца 2021 года российские Вооруженные силы получат 20 отечественных танков Т-14 «Армата», сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

Кроме того, в 2021 в войска будут поставлены 65 серийных танков Т-90М «Прорыв», 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого классов, а также бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Как писал сайт kp.ru, ранее система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность самостоятельно, без участия экипажа, находить и распознавать цели на поле боя.

Напомним, в США танк «Армата» назвали «убийцей», способным противостоять НАТО.

Тем временем Польша намерена противопоставить российским танкам Т-14 американские танки M1A2 Abrams SEPv3. По словам министра обороны республики Мариуша Блащака, Варшава разместит их на территории «Смоленских ворот».