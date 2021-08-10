Аналитики выразили надежду, что удастся обойтись без запрета на экспорт российского бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник оценил заявление вице-премьера Александра Новак относительно возможного запрета на экспорт бензина. Аналитик отметил, что если производители смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, то в жесткой мере не будет необходимости.

Запрет на экспорт – это радикальная мера, которую не желают ни в правительстве, ни в отрасли. Поэтому пока ситуацию с оптовыми ценами на бирже пытаются решить дискуссионным путем.

Власти пытаются сдержать цены на топливо, но обойтись без жестких мер. Нефтяники со своей стороны пытаются найти тоже решение, но не ущерб финансовой стороне вопроса.

- Нефтяники защищают рынок нефтяники в определенном объеме. А еще смотрят на ценообразование. И если будут успехи в сдерживании цен, то запрета не последует, — комментирует Пасечник Life.ru.

Пока ситуация с поставками топлива остается нерешенной. В стране фиксируется повышенный рост на бензин. Эксперты связывают это с увеличением внутреннего туризма, в летнее время традиционно увеличивается потребность в топливе. Что ведет за свободой неизбежное увеличение стоимости горючего.

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов отметил, что после переговоров в вице-премьером компании выразили готовность увеличить поставки бензина на биржу, а это значит, что радикальных изменений не предвидится.

Он полагает, что до конца года существенного увеличения цен на топливо не произойдет.

- Не думаю, что серьезном образом что-то поменяется. Скорее всего, цена на бензин вырастет в диапазоне 6-8% , — спрогнозировал в беседе с 5-tv.ru Григорий Баженов.