Каждый четвертый россиянин хочет получать 100-150 тысяч рублей в месяц

Россияне назвали уровень желаемой зарплаты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аналитики провели опрос и выкисли, какую зарплату хотели бы получать россияне. Оказалось, что у большинства жителей страны запросы немаленькие. Так, больше четверти - 28% - хотели бы получать по 100-150 тысяч рублей в месяц.

О желании получать 300 тысяч рублей в месяц сообщили 26% опрошенных. Зарплатой в 200-300 тысяч рублей в месяц были бы довольны 17% отпрошенных, и только 11% россиян устроила бы зарплата от 50 до 100 тысяч рублей, пишет Газета.ru со ссылкой на исследование онлайн-университета Skypro.

При этом отмечается, что на данный момент 40% опрошенных получают меньше 50 тысяч рублей в месяц. 28% рассказали о доходе в районе 50-100 тысяч, 15% зарабатывают 100-150 тысяч, и только около 1% — более 300 тысяч рублей.

При этом, отвечая на вопрос, что их не устраивает на текущей работе, 60% россиян ответили – уровень зарплаты.

Напомним, в июне большинство россиян заявили, что хотели бы зарабатывать порядка 131 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины в среднем были бы довольны доходом в 144,3 тысяч рублей в месяц, а женщины — 107 тысяч рублей, передает RT.