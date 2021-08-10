Украина вызвала временного поверенного в делах Белоруссии после заявлений Лукашенко о Крыме

Украины вызвала временного поверенного в делах Белоруссии после заявлений Лукашенко о Крыме Фото: REUTERS

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев вызван в украинское Министерство иностранных дел после того, как президент Александр Лукашенко заявил о возможном признании Минском Крыма российской территорией.

Как сказано на сайте МИД Украины, «подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права». Ведомство намерено выразить Камышеву протест.

Кроме того, Киев требует у Минска объяснений, почему прокуроры Луганской народной республики были допущены к допросу задержанного в Белоруссии оппозиционного блогера Романа Протасевича. В ведомстве утверждают, что белорусский МИД ранее «категорически отрицал» этот факт.

Как писал сайт kp.ru, накануне Лукашенко заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. При этом белорусский лидер отметил, что может пойти на этот шаг, хотя его «многое связывает». В своей речи он указал на то, что «творит» Киев, и отметив, что в связи с этим у него «руки развязаны».

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.