Аналитик назвал некритичным ущерб российской экономике от пандемии

Аналитик объяснил, почему ущерб российской экономике от пандемии нельзя назвать критичным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономический обозреватель Семен Новопрудский объяснил, почему ущерб, который пандемия нанесла российской экономике, нельзя назвать критичным. Специалист уверен, что негативные прогнозы необоснованны и говорить о чрезмерном экономическом спаде нельзя, так как коронакризис длился в нашей стране меньше, чем в других.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что еще рано делать выводы и называть сроки восстановления, так как пандемия не думает заканчиваться.

Тем не менее, мировая экономика учится жить в новых реалиях и это несомненный плюс.

Что касается России, то у нас был введен всего один локдаун, в то время как Европа пережила несколько ограничений. Поэтому РФ и многие развивающиеся страны нельзя отнести к самым пострадавшим от пандемии в экономическом смысле ни по каким критериям.

- Так или иначе весь мир будет приспосабливаться. Возможно, мы снова подойдем к каким-то закрытиям или суперрезким ограничениям, - предположил экономист.

В заключении он отметил, что мир уже прошел этап приспособления к болезни и ждать ухудшения экономических показателей не стоит.