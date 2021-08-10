Следователи задержали главврача больницы во Владикавказе, где после аварии с кислородом погибли девять пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во Владикавказе задержали главного врача Республиканской клинической больницы, в которой после прорыва кислородной трубы скончались девять человек.

Как рассказали ТАСС в следственном управлении СК по Северной Осетии, 58-летний главврач подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов.

Сайт kp.ru писал, что сбой в системе подачи кислорода в ковидном госпитале Владикавказа случился 9 августа 2021 года около 18:00. В реанимационном отделении КБСП в момент происшествия находился 71 тяжело больной, из них на ИВЛ были 13 пациентов. Восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет погибли в тот же вечер.

Позже в госпиталь прибыли 3 тонны кислорода из Прохладного (Кабардино-Балкария), еще 4 тонны было отправлено со Ставропольского и 8 тонн из Краснодарского краев.

Сообщалось, что в больнице не проводили работы, которые могли бы вызвать прорыв кислородной трубы.