На месте поисков российского туриста в Турции обнаружили тело мужчины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Принцевых островах в Турции, где ведутся поиски пропавшего российского туриста Макара Рагина, обнаружили тело молодого человека, сообщили в генерального консульстве России в Стамбуле.

Опознание тела еще не проводилось, была ли смерть мужчины насильственной пока неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что полиция разыскивает 20-летнего российского гражданина, который без вести пропал в Стамбуле пять дней назад. Вещи и документы россиянина остались в отеле. Владелец отеля, в котором отдыхал молодой человек, рассказал, что родители «забили тревогу» и решили ехать в Стамбул, после того, как их сын не вернулся в отель.

Отец пропавшего россиянина предположил, что исчезновение его сына может быть связано с массовыми облавами полиции на нелегальных мигрантов.