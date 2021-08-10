Трех генералов МВД отстранили после ареста экс-начальника камчатской полиции Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Министерство внутренних дел РФ отстранило трех генералов МВД после того, как был арестован бывший глава УМВД Камчатского края Михаил Киселев, сообщил журналистам депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

От своих должностей были отстранены заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор Юрий Демин и заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

По словам Хинштейна, первые двое еще в 2017 году поручились за Киселева, когда принималось решение о его включении в федеральный кадровый резерв.

Как писал сайт kp.ru, экс-начальник УМВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев был задержан в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Задержание происходило в Москве.