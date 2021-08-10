Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок \Фото: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

Министерство науки и высшего образования РФ отстранило Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщил исполняющие обязанности ректора вуза Андрей Хамров.

И.о ректора рассказал, что в университете были выявлены нарушения. В настоящее время идет проверка, на время которой Починок и будет отстранена от должности, передает РИА Новости.

Решение о восстановлении либо увольнении Починок останется за министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, добавил Хамров.

Как писал сайт kp.ru, ранее от должности ректора Дагестанского государственного медицинского университета был отстранен Сулейман Маммаев, в отношении которого возбудили уголовное дело уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он приказал дать своему племяннику вакантные полставки зубного техника стоматологического отделения поликлиники медуниверситета.