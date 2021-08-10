Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск из Афганистана Фото: REUTERS

Решение о выводе войск Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана было правильным, заявил президент США Джо Байден на встрече с журналистами в Белом доме.

«Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана]», – сказал американский лидер.

Как считает Байден, власти Афганистана должны самостоятельно «сражаться за свою страну». Он подчеркнул, что Вашингтон обеспечит поддержку Кабулу силами военной авиации.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября 2021 закончить его в полной координации с союзниками. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. По его словам, их миссия провалилась.

Тем временем боевики террористического движения «Талибан»* захватили третий за сутки города в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация