В России пока не приняли решения о продаже пива на стадионах

Министр спорта России Олег Матыцин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Окончательное решение о возможном разрешении продавать пиво на стадионах в России пока не принято, этот вопрос еще только обсуждается, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Вопрос о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах имеет продолжительную историю и обсуждается достаточно давно. Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не принято», - приводит слова главы Минспорта России ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, торговля алкоголем, в том числе и пивом, на спортивных объектах в нашей стране запрещена с 2005 года. На днях стало известно, что в правительстве рассматривается возможность вернуть пенный напиток болельщикам и разрешить его продажу на стадионах.

По словам первого заместителя министра спорта Азата Кадырова, соответствующий закон может вступить в силу уже со следующего года, а все вырученные средства от продажи пива будут направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.