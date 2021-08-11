Захарова прокомментировала разгон протестов в Литве: «Дома либерального флера нет»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разгон протестующих в Вильнюсе и высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу митингов возле здания парламента, напомнила, что он говорил о действиях российских правоохранителей во время акций в нашей стране в январе 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 августа у стен Сейма в литовской столице собрались граждане, недовольные решением властей ограничить права тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Когда демонстранты стали бросать в полицейских камни и бутылки, стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ. Сообщалось, что есть пострадавшие.

Гитанас Науседа в обращении к соотечественникам на своей странице в Facebook заявил, что «демократия – не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие».

Мария Захарова в своем Telegram-канале процитировала запись президента Литвы в Twitter от 23 января: «Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина». А потом привела сообщение о том, что полиция в Вильнюсе применила слезоточивый газ против демонстрантов.

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?», - добавила она.

Публикацию дипломат сопроводила хэштегом «Это Другое».