В Грецию на помощь местным пожарным прибыл второй российский Ил-76

Второй российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров в Греции. Фото: Юрий Малинов/ТАСС

В ночь на среду, 11 августа, в международном аэропорту Афин приземлился второй российский самолет Ил-76, который прилетел для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Первый прибыл в столицу страны накануне, во вторник вечером, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции.

Позже в Афины прибудет транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8. Они тоже примут участие в борьбе с огнем, охватившим греческие леса, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лесные пожары в Греции приняли угрожающие масштабы, когда пламя вплотную подобралось к столице страны, стихия уничтожила или повредила десятки жилых домов, были эвакуированы тысячи жителей.

Ранее в понедельник, 9 августа, президент России Владимир Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит масштабные лесные пожары в Греции.

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