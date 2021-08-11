Британский профессор считает, что коллективный иммунитет от коронавируса невозможен из-за штамма «дельта»

Специалисты всего мира призывают делать прививки против коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за «индийского» штамма коронавируса, который получил название «дельта», формирование коллективного иммунитета невозможно, считает руководитель оксфордской группы по созданию вакцины против COVID-19 профессор Эндрю Поллард.

«Проблема в том, что этот вирус – не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм «дельта» будет заражать тех, кто привился», - приводит его слова газета The Guardian.

Профессор отметил, что люди, до сих пор не получившие прививку от коронавируса, рано или поздно с ним «встретятся», поскольку все существующие на сегодняшний день вакцины защищают не от заражения «ковидом», а от тяжелого течения болезни.

Между тем, как писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов уверен, что для того, чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к «индийскому» штамму коронавируса, нужно привить не менее 80% населения. Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно быстрее, иначе вирус SARS-CoV-2 в своей эволюции обгонит вакцину.

Ранее анее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал «КП», чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от штамма «дельта».

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