В Германии машинисты пассажирских поездов начали 48-часовую забастовку

Поезд на главном железнодорожном вокзале Берлина Фото: REUTERS

В ближайшие двое суток жителей Германии, собиравшимся в поездку по стране, придется менять планы. В ночь на среду, 11 августа, машинисты пассажирских поездов начали общефедеральную 48-часовую забастовку. Страйк начался в 02:00 по местному времени (03:00 мск) и закончится в ночь на пятницу.

Глава профсоюза GDL Клаус Везельски огласил требования забастовщиков к концерну Deutsche Bahn, управляющему немецкими железными дорогами. Машинисты требуют повышения зарплаты на 1,4% и выплаты единоразовой премии за работу во время пандемии коронавируса в 2021 году в размере 600 евро. Руководство Deutsche Bahn назвало такие требования железнодорожников «эскалацией в неподходящее время».

Из-за забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии и обернуться хаосом на вокзалах по всей стране, концерн уже отменил 75% поездов дальнего следования, пообещав всем пассажирам, кого затронет эта стачка, бесплатно обменять билеты на другую дату, передает ТАСС.