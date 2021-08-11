ГОСТ карты спасения для автомобилей установит дополнительные требования к их маркировке

В России впервые планируют внедрить «карты спасения» для всех автомобилей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГОСТ так называемых «карт спасения» для автомобилей установит дополнительные требования к маркировке транспортных средств. Об этом говорится в тексте проекта национального стандарта, который подготовили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

«Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к кодификации, маркировке и идентификации аварийных транспортных средств, необходимые для получения информации, содержащейся в карте спасения транспортного средства, для экстренных и аварийных служб», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России впервые разрабатывают национальный стандарт «карт спасения» для всех автомобилей в стране – своего рода инструкции на случай аварии, которая будет содержать не только все необходимые сведения о самом транспортном средстве, но и рекомендации для сотрудников экстренных служб, как действовать, если эта машина попадет в ДТП.

Предполагается, что наличие «карты спасения» в каждом автомобиле «позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим».