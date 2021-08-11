Космонавт Олег Артемьев рассказал, что из иллюминатора «Науки» можно делать снимки Земли

Российский космонавт Олег Артемьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый модуль «Наука» станет любимым местом для всех членов экипажа Международной космической станции (МКС), уверен российский космонавт Олег Артемьев.

«В модуле «Наука» есть большой иллюминатор, который направлен по полету станции. Я уверен, что в будущем это будет самым любимым местом времяпрепровождения не только у космонавтов, но и у астронавтов», - сказал он в беседе с ТАСС.

Олег Артемьев отметил, что из иллюминатора российского модуля можно делать «шикарные» снимки нашей планеты, поскольку его стекло устроено так, что снимать любым фотоаппаратом – и с большим фокусом, и с малым.

«Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов», - считает он.

Кроме того, по его словам, в модуле «Наука» есть новая каюта и туалет, поэтому теперь, когда на борту МКС будут находиться трое россиян, одному из них не придется обустраиваться в американском сегменте или пользоваться санузлом астронавтов, если сломался свой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 июля к модулю «Звезда» российского сегмента МКС причалил новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М».