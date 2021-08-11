Последние новости на утро 11 августа 2021: В Госдуме предложили установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей

«КП» – о последних новостях на утро 11 августа 2021 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Последние новости на утро 11 августа 2021 года. Сегодня группа депутатов Госдумы от ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов, внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц с 1 января 2022 года. Об этом сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ровно год назад, 11 августа 2020 года, Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – «Спутник V». Директор разработавшего этот препарат директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что за последние 12 месяцев «Спутник V» подтвердил свою эффективность и безопасность.

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества основной внутренней опасностью для любой страны.