Пушков назвал последствия назначения спецпосланника США по «Северному потоку – 2» Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по трубопроводу «Северный поток – 2». В среду, 11 августа, в своем Telegram-канале член Совета Федерации России написал, что таким образом американская сторона хочет ограничить для России позитивный эффект от газопровода.

Накануне американский государственный секретарь Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Непосредственной задачей у него будет имплементация мер по «снижению рисков», которые якобы несет «Северный поток – 2».

- Назначение спецпредставителя США по проекту означает, что Штаты будут, скорее всего, противиться вводу в действие данного газопровода, раз они не сумели помешать его строительству. Американская сторона обставит его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для российской стороны, - отметил Алексей Пушков.

По словам сенатора, данное назначение – сигнал для всех недовольных сооружением «Северного потока – 2» о том, что администрация Соединенных Штатов не будет пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее. Алексей Пушков напомнил, что в своем время США назначили спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв минских договоренностей со стороны Киева.

Ранее руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что работы по «Северному потоку – 2» планируют полностью завершить в конце августа текущего года, после чего газопровод будет введен в эксплуатацию.