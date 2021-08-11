Новый тренд в Японии: родители начали отправлять родственникам рисовых «младенцев». Фото: yosimiya.com

Среди жителей Японии активно распространяется новый тренд: молодые родители начали отправлять родственникам мешочки с рисом в виде своих новорожденных детей. Вес мешка соответствует весу ребенка, а на упаковке с рисом размещается фотография младенца. Об этом пишет издание The Guardian.

Суть необычной традиции заключается в том, что родители берут мешок с рисом, заворачивают его в одеяло, наклеивают фотографию с лицом ребенка и отправляют своим родным, которые далеко живут, такую посылку. При этом весит мешочек как настоящий новорождённый.

Вес мешка соответствует весу новорожденного, а на упаковке размещается фотография ребенка. Фото: yosimiya.com

Такой способ знакомства с новым членом семьи придумал владелец рисового магазинчика Наруо Оно, который впервые отправил такую посылку своей семье 14 лет назад после рождения сына. После японец решил популяризовать идею среди своих покупателей, однако получилось это сделать только во время пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса в Японии были значительно ограничены общение и передвижения граждан, поэтому посылки с рисовыми «младенцами» быстро обрели популярность. В прошло года Наруо Оно выставил образец такой посылки на витрине своего магазина и стал местной знаменитостью. В 2021 году он расширил свой ассортимент и начал предлагать мешки с рисом на свадьбы: молодожёны дарят рисовые мешочки со своими детскими фотографиями родителям, выражая свою признательность и уважение.