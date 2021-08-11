Мошенники стали обманывать россиян, обещая вакцинацию от СOVID-19 на дому Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России все чаще звучат истории об аферистах, которые представляются медработниками и приходят сделать человеку прививку от коронавируса на дому. Пока якобы вводится вакцина, которая на деле оказывается физраствором или снотворным, лже-врачи ухитряются обчистить жилье жертвы.

Подобные схемы обмана фиксировались в Москве и Самарской области, но эксперты не исключают, что в других регионах страны происходит аналогичное.

- Нужно помнить, что вакцинация – это процедура, которая должна проводиться квалифицированными специалистами. В противном случае могут появиться проблемы со здоровьем. В случае с данным мошенничеством, человек лишается еще и ценностей, - говорит адвокат Николай Зырянов.

Мошенники придумали десятки способов обмана напуганных пандемией жителей. Продают маски, очистители воздуха, иностранную вакцину и даже обещают денежные бонусы за вакцинацию, а когда человек диктует реквизиты карты – снимают средства.

Что касается вакцинации на дому, то не в коем случае не нужно пускать в квартиру посторонних людей, а тем более соглашаться на введение препаратов.

Получить услугу по вакцинации на дому в Москве можно через поликлинику, к которой прикреплен пациент. Это бесплатная процедура, которая проводится по полису ОМС.

- Должен соблюдаться особый режим хранения вакцины. Так что лучше прийти в поликлинику. Это будет гарантией, что вам окажут помощь, если вдруг после укола разовьется анафилактический шок, - говорит терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиева.

Обычно жертвой мошенников становятся пенсионеры. Родственникам стоит провести разъяснительные беседы с бабушками и дедушками.

- Если человек стал жертвой мошенников, то нужно обратиться в полицию. Можно так же узнать, не сталкивался с подобным обманом кто-то из соседей. Если найдутся пострадавшие, то лучше подать коллективное заявление, - отметил в беседе с "Известиями" юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев.

Помимо этого не стоит забывать о других, более распространенных схемах обмана. Мошенники часто представляются сотрудниками банков и убеждают людей назвать персональну финансовую информацию. Ущерб от киберпреступности в России в 2020 году достиг суммы в 69 млрд рублей. Для того, чтобы добраться до кошельков жителей, мошенники совершили около 15 млн телефонных звонков.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал ФАН, откуда преступники получают данные о россиянах и даже узнают номера их банковских карт.