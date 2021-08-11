В Германии заявили о снижении рисков незавершения «Северного потока – 2» после сделки с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила о снижении рисков задержки или незавершения строительства газопровода «Северный поток – 2» после заключения сделки по проекту между ФРГ и Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 августа, говорится в отчете компании.

- В конце июля американская сторона и Германия пришли к соглашению по проекту строительства газопровода, Украине и защите климата. Основываясь на этом, вероятность дальнейших задержек строительства проекта или его незавершения значительно сократилась, - говорится документах Uniper.

Сообщается, что энергетическая компания Германии в настоящее время продолжает работать в соответствии с применяемыми санкционными законами, а оператор проекта Nord Stream 2 AG «подтверждает, что продолжает работать над завершением проекта».

Как писал сайт kp.ru, сегодня член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по трубопроводу «Северный поток – 2». Сенатор отметил, что Штаты хотят ограничить для России позитивный эффект от газопровода.