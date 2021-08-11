Депутат Милонов предложил обеспечить вакцинированных россиян дизайнерскими масками

Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян дизайнерскими масками Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать государственную программу по обеспечению привившихся россиян брендированными наборами для персональной защиты и профилактики заболевания. В эти наборы могут входить, например, многоразовые маски и антисептики, считает политик. Свое предложение он направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Милонов отметил, что сейчас перед государством стоит задача осуществления массовой вакцинации. При этом, поскольку не все россияне пока решились сделать прививку, необходимо ввести дополнительные меры стимулирования.

«В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового «дельта»-штамма коронавируса составляет 83%, передает телеканал «360».