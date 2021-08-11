Умер Тони Эспозито - знаменитый хоккейный вратарь

Умер участник Суперсерии Тони Эспозито Фото: Википедия

В возрасте 78 лет скончался легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Трагическую новость сообщила пресс-служба «Чикаго» на официальном сайте клуба.

Эспозито начал играть за НХЛ в 1968 году, а завершил карьеру в 1984-м. Всего он провел за НХЛ 886 матчей. В разное время Тони выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль», но большую часть своей карьеры провел именно в «Чикаго».

Эспозито входит в десятку лучших вратарей по количеству выигранных мечей в истории НХЛ. Он одним из первых стал играть "стилем бабочки", который очень востребован и по сей день.

Помимо этого, Тони запомнился как частник легендарной Суперсерии СССР - Канада 1972 года. Он стоял на воротах в четырех матчах турнира. В двух из них победа досталась канадцам, в одном - советским хоккеистам, и еще один завершился ничьей.