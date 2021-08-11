Более 40 человек погибли из-за лесных пожаров в Алжире. Фото: кадр из видео

По меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц погибли из-за масштабных лесных пожаров к востоку от столицы Алжира. Об этом в среду, 11 августа, пишет BBC News, ссылаясь на слова премьер-министра страны.

За несколько дней из-за природных возгораний погибли 25 военнослужащих народной национальной армии Алжира, которые спасали жителей страны из огня. Еще одиннадцать солдат получили ожоги при тушении пожаров, четверо из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

- Погибли 17 гражданских лиц. Общее число погибших уже достигло 42 человек. Крупные пожары в лесах в провинции Кабилия были слишком синхронизированными. Это наводит на мысль, что возгорания не были случайностью, это было результатом преступных действий. Правительство страны проводит предварительные переговоры с иностранными партнерами об организации помощи для тушения пожаров, - отметил премьер-министр Айман бен Абдуррахман.

Накануне глава местного министерства внутренних дел Камель Бельджуд также говорил, что пожары, вероятно, являются результатом деятельности человека. Возгорания были зафиксированы в 14 районах страны, десять из которых находятся в районе Тизи-Узу.

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