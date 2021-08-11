Минобороны России раскрыло подробности перехвата британского эсминца Defender в Черном море Фото: REUTERS

Российский бомбардировщик Су-24М в июне текущего года выполнил бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, который зашел в территориальные воды государства рядом с Крымом, менее чем в одном километре от судна. Об этом в среду, 11 августа, сообщил заместитель министра обороны и начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

- Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения иностранного корабля на расстоянии менее одного километра. Совершить навал не было возможности, ведь судно, которое первоначально вело наблюдение за эсминцем, было гораздо меньше его по водоизмещению, - объяснил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Андрей Картаполов отметил также, что все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной министром обороны, а все решения были приняты согласно обстановке.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Российские военные и пограничники после многочисленных предупреждений открыли предупредительную стрельбу по курсу движения иностранного судна, только после этого оно покинуло воды РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.