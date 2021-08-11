Суд в Латвии оставил под арестом депутата, обвиняемого в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Видземского предместья Риги повторно оставил под арестом обвиняемого в шпионаже в пользу России депутата латвийского Сейма от партии «Согласие» Яниса Адамсонса. Об этом в среду, 11 августа, сообщило агентство LETA, ссылаясь на источники в суде.

- Суд повторно принял решение оставить депутата под арестом. У обвиняемого есть право обжаловать это решение суда в Рижском окружном суде, - говорится в сообщении.

Напомним, в июне текущего года латвийский Сейм лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу российской стороны, на следующий день политик был заключен под стражу. Янис Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, однако он не имел допуска к содержащей гостайну информации.

16 июня стала известно, что в Латвии был задержан россиянин по делу о шпионаже, по которому ранее арестовали оппозиционного депутата.