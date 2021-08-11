AFP: сотни афганских силовиков сдались талибам* в районе Кундуза Фото: REUTERS

Сотни сотрудников афганских сил безопасности сдались боевикам запрещенного на территории России движения «Талибан»* в районе Кундуза. Об этом в среду, 11 августа, пишет агентство AFP, ссылаясь на информацию от местного чиновника.

- Этим утром сотни солдат, полицейских и членов сил сопротивления Афганистана, которые находились в аэропорту провинции Кундуз, сдались талибам* со всем своим снаряжением, - говорится в материале издания.

По информации агентства, в настоящее время талибы* контролируют центры семи из девяти северных провинций Афганистана. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня глава российского министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что движение «Талибан»* в Афганистане взяло под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

*Запрещенная в России террористическая организация