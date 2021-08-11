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Экономика11 августа 2021 14:03

Финансисты предложили ввести дополнительные идентификаторы для заемщиков

Паспорта недостаточно, чтобы гарантировать честность заемщика
Ксения АНУФРИЕВА
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Финансисты предложили ввести дополнительные идентификаторы для заемщиков

Финансисты предложили ввести дополнительные идентификаторы для заемщиков

Фото: Виктория МИНАЕВА

В российском законодательстве есть правовая коллизия, которая создала лазейку для мошенников: с ее помощью делать займы могут даже россияне с плохой кредитной историей. Об этом в среду, 11 августа, говорится в письме Национального совета финансового рынка, направленном в Центробанк России.

Специалисты объяснили, что по положению Банка России 758-П, сбор данных о потенциальном заемщике выдается по его действующему и двум предыдущим паспортам. Но постановление российского правительства № 1205 разрешило не вписывать в новые паспорта данные о ранее выданных. Из-за этого заемщики с плохой кредитной историей имеют возможность заявить об «утере» паспорта, а получив новый, обратиться за кредитом.

В связи с этим в Национальном совете финансового рынка предложили добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, поскольку эти данные не меняются на протяжении всей жизни россиян.

В то же время издание «Коммерсантъ» отмечает, что при решении о выдаче кредита учитываются много показателей и помимо кредитной истории. Например, если мошенник с новым паспортом захочет взять много займов, то без кредитной истории у него будет возможность получить только небольшие суммы до 100 тысяч рублей. Кроме того, с каждым новым обращением в банк кредитный рейтинг будет ухудшаться и суммы снижаться.