СК России вывел на чистую воду банкиров, которые похитили более полмиллиарда рублей

Главным следственным управлением СК России завершено расследование хищения средств из "ДС-Банк" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главным следственным управлением СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств коммерческого банка (КБ) "ДС-Банк". В числе обвиняемых - фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева и бывший председатель правления банка Светлана Егорова. Их снова судить за отмывание денежных средства полученных преступным путем.

- Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов, не входя в состав органов управления КБ "ДС-Банк" и не замещая в нем каких-либо должностей, с целью хищения денежных средств банка сформировали организованную группу, в которую вошли их доверенные помощники Вергизов и Торутева, бывший председатель правления Егорова и другие лица. В 2015- 2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ "ДС-Банк" денежные средства в сумме 585 миллионов рублей на счета подконтрольных им фирм. Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 миллионов направили на приобретение 100 % долей в уставном капитале коммерческого банка "Евростандарт", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Но привлечь средства вкладчиков в новом банке преступникам не дали. Весной 2020 года приговорами Таганского районного суда столицы 9 соучастников признаны виновными в растрате денежных средств КБ "ДС-Банк" и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет.

- После вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова возбуждено еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате хищения в КБ "ДС-Банк" путем покупки долей в уставном капитале коммерческого банка "Евростандарт", - отметила Петренко.

В следствии отметили, что объявленный в международный розыск фактический собственник КБ "ДС-Банк" Шахид Исмаилов задержан в Черногории, откуда запрошена его экстрадиция в Россию.