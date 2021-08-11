Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 августа 2021 14:17

Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию до 2025 года

В стране построят Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию до 2025 года

Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию до 2025 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины утвердило экономическую программу государства по обращению с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, в которой закреплен отказ от его вывоза в Россию. Об этом в среду, 11 августа, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава кабмина Незалежной сообщил, что данная программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза. Ее основной целью является «безопасность в сфере атомной энергетики и энергетическая независимость страны».

- Ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Раньше мы вывозили отработавшее ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, это стоило около 200 миллионов долларов ежегодно. Теперь деньги можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, - написал Денис Шмыгаль.

По его словам, строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива сделает Украину «независимой» от России в вопросах атомной безопасности.