Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию до 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины утвердило экономическую программу государства по обращению с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, в которой закреплен отказ от его вывоза в Россию. Об этом в среду, 11 августа, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава кабмина Незалежной сообщил, что данная программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза. Ее основной целью является «безопасность в сфере атомной энергетики и энергетическая независимость страны».

- Ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Раньше мы вывозили отработавшее ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, это стоило около 200 миллионов долларов ежегодно. Теперь деньги можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, - написал Денис Шмыгаль.

По его словам, строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива сделает Украину «независимой» от России в вопросах атомной безопасности.