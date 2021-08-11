Лавров обсудил с главой МИД Японии мирный договор и Курилы Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги. Об этом в среду, 11 августа, сообщается на официальном сайте МИД России.

В ходе беседы министры обсудили переговоры о заключении мирного договора и вопросы, которые касаются совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов. Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги также поговорили о гуманитарных обменах с участием бывших японских жителей этих территорий и затронули тему двусторонних отношений России и Японии и проблемы безопасности.

- Министры иностранных дел двух государств отметили важность продвижения консультаций и сотрудничества в различных областях. Стороны согласились с тем, что решение глобальных проблем, таких как изменение климата, лежит в сфере интересов обоих государств, - говорится в сообщении.

Напомним, Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за разногласий по поводу прав на южную часть Курил. После войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД России неоднократно говорил, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит никакому сомнению.