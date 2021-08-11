Сенатор Рязанский оценил идею обеспечить брендированными масками привитых россиян

В Совфеде прокомментировали идею обеспечить вакцинированных дизайнерскими масками Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Виталия Милонова обеспечить привитых россиян брендированными масками и антисептиками для стимулирования процесса вакцинации.

«Я думаю, что лучшим брендом является хождение людей в открытую, без масок, улыбающихся, спокойных за свое здоровье. Это самый лучший бренд. Бренд страны, бренд системы здравоохранения и бренд качества жизни. Вот к чему надо стремиться», — цитирует политика RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением выдавать привитым россиянам наборы средств защиты и профилактики коронавирсу. К примеру, это могут быть брендированные многоразовые маски и антисептики, передает Москва 24.

Добавим, ранее врачи призвали ускорить процесс вакцинации перед началом учебного года. Медики опасаются осенью нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает телеканал «360».